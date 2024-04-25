У Києві запустили опитування щодо корупції в міській владі: як долучитися
Київська влада запустила анонімне опитування щодо корупції у своїй діяльності. Воно триватиме до 30 квітня.
Про це повідомляє КМДА.
Робоча група з оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської адміністрації розробила анкету для громадян та юридичних осіб. Насамперед — громадських організацій, які взаємодіяли, взаємодіють чи можуть взаємодіяти з адміністрацією.
Результати тестування використають для мінімізації і усунення корупційних ризиків. Також їх врахують під час підготовки Антикорупційної програми на 2024–2026 роки.
Опитування можна пройти за посиланням.
Фото: Держпродспоживслужба
Опубліковано: 25 квітня 2024
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