У Києві відновлюють купол Будинку вчителя, що постраждав від атаки рф: фото

У Києві завершують відновлення скляного куполу Будинку вчителя в Києві. 10 жовтня 2022 року він постраждав від масованої атаки рф.

Про це пише pragmatika.media.

Відновленням пам’ятки займається Всесвітній фонд пам’яток (WMF). Фінансову допомогу надають Посольський фонд США зі збереження культурної спадщини (AFCP) та Посольство США в Києві.

Уся конструкція купола залишилась автентичною — такою, якою і була спроєктована Павлом Альошиним, зазначила представниця World Monuments Fund (WMF) в Україні Катерина Гончарова.

Цьогоріч провели стабілізацію металевих конструкцій і скління гартованим склом (площа більше 500 кв. м), а також організацію систем водовідведення і вентиляції.

Кожен з елементів скління — унікальний, створений за визначеними розмірами на заводі. Ззовні металеві конструкції додатково зафальцювали, повідомив директор музею Олег Стешук.

Наразі купол уже відреставрували. Останній етап — демонтаж та реставрація зовнішньої драбини на купол, додав Стешук.

У майбутньому Всесвітній фонд пам’яток (WMF) планує продовжити реставрацію Будинку вчителя.

Будинок вчителя — знакова історична споруда, яка стала першою будівлею парламенту Української Народної Республіки в 1917 році.

Фото: Всесвітній фонд пам’яток (WMF); Юрій Ферендович