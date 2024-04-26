Команда Самосаду облаштує поп-ап парк біля кінотеатру “Жовтень”: деталі

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Ірина Маймур
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Біля кінотеатру “Жовтень” планують облаштувати нове місце в форматі pop-up парку.

Про це повідомили на сторінці громадського саду Самосад.

28 квітня Самосад проведе прибирання та садівництво для створення нової локації.

“Будемо займатися садівництвом і робити разом нове місце для нас всіх в форматі поп-ап парку. Місце, де можна буде посидіти з друзями після кіносеансів в “Жовтні” чи попити кави серед робочого дня”, – зазначають організатори.

Ідею створення парку запропонував культурний центр “Спаська 13” на честь дев’ятиріччя Самосаду.

Киян закликають долучитись до ініціативи, взявши з собою рукавички, садові лопатки, перекус і воду. Планують висадити квіти, прибрати і встановити лави.

Захід пройде 28 квітня о 12:00. Киян, які планують долучитися, просять збиратися на розі вулиць Костянтинівської і Щекавицької.

Фото: Самосад

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Опубліковано: 26 квітня 2024
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