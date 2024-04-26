У Львові демонтують і збережуть мозаїку, яку закрили рекламним банером

У Львові модерністичну мозаїку на проспект Чорновола, 59 перенесуть і збережуть, пише Львівська міська рада.

Нещодавно панно “Дружба українського і російського народів” закрили рекламним банером.

25 квітня у мерії відбулось перше засідання робочої групи з питань збереження мозаїчних творів на території Львова. Там обговорили питання щодо подальшої долі цієї мозаїки.

Більшістю голосів погодили демонтаж мозаїки з фасаду будівлі за умови перенесення її до музею для експонування. Оскільки процес перенесення потребує складних технологічних рішень, робоча група рекомендувала поки залишити мозаїку, закритою банером.

В ЛМР зазначили, що роботи мають бути виконані за кошт власників будівлі. Місце перенесення мозаїки визначать відповідним проєктом. За рекомендацією робочої групи, панно можуть розмістити у музеї “Територія терору”.

Панно “Дружба українського і російського народів” створили у 80-х роках XX століття. Автором проєкту був львівський художник Євген Безніско, а завершував роботу над ескізом митець Богдан Сойка.

Нагадаємо, будівлю на проспекті Чорновола, 59 планують реконструювати. Зокрема, там мають відновити фасад та надбудувати офісні приміщення.