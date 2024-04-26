У двох лікарнях Києва оголосили термінову евакуацію через можливу атаку росії

У Києві почали термінову евакуацію з двох лікарень, розташованих на вулиці Богатирській.

Про це повідомили у КМДА.

Одна з лікарень, з якої здійснюється евакуація - дитяча. Рішення про евакуацію було прийнято після того, як в інтернеті почали масово поширювати відео, де росіяни фактично анонсовують удар по цих медичних закладах і зазначають, що в них перебувають військові. Наразі хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал перевозять в інші медзаклади столиці.

"Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", - зауважили в КМДА.

Фото: Unsplash\Adhy Savala