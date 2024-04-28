У Києві в Оранжереї на ВДНГ з'явився кримський куточок: що там є

В Оранжереї на ВДНГ з’явився кримський куточок. Це культурна ініціатива співачки Джамала та фестивалю “Книжкова країна”.

Про це повідомили на офіційній сторінці виставкового центру у соцмережах.

У кримському куточку можна посидіти серед південних рослин, послухати вінілову платівку автентичних народних кримськотатарських пісень QIRIM й почитати книжки, що повʼязані з історією Криму.

“Ініціатива покликана ближче познайомити гостей Оранжереї з кримськотатарською культурою та історією півострова, які потрібно досліджувати й знати”, — зазначається у дописі.

Серед книг, які представлені в куточку, є “25 відомих кримських татар. Від Кримського ханства до сьогодення” авторки Гульнари Абдулаєвої, “Крим Керіма” Наталії Смирнової, “Дике літо в Криму” Зірки Мензатюк та ще 10 видань.

Книги можна почитати протягом теплого сезону, а послухати альбом QIRIM на власному програвачі Джамали до 28 квітня.

Фото: ВДНГ