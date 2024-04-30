У Чернігові відбудували дах зруйнованої історичної будівлі бібліотеки: фото

У Чернігові відновили дах і димоходи зруйнованої історичної будівлі бібліотеки для юнацтва.

Про це повідомляють у департаменті культури Чернігівської ОДА.

Бібліотека була фактично зруйнована 11 березня 2022 року внаслідок авіаційного бомбардування міста. Вона є пам’яткою архітектури ХІХ століття.

Аби відновити споруду, Чернігівська ОДА підписала два Меморандуми про взаєморозуміння із Світовим фондом пам’яток World Monuments Fund.

"У рамках першого Меморандуму від 2 листопада 2022 року провели роботи щодо захисту будівлі від руйнації шляхом встановлення захисної конструкції. Бюджет даних робіт склав близько 35 тисяч доларів”, — повідомляють в ОДА.

У рамках другого Меморандуму провели відповідні протиаварійні роботи, стабілізації автентичних елементів споруди, відновлення зовнішніх несучих стін та нового постійного даху. Вартість робіт складає близько 192 тисяч доларів.

Загалом у будівлі вже провели такі роботи:

демонтували аварійні конструкції;

відновили знищену прибудову;

відтворили усі цегляні стіни в автентичних формах та обрисах;

підсилили конструкції з використанням металевих елементів;

ін’єктування тріщин та зшивання металевими елементами;

змонтували нове горищне перекриття та нову постійну кроквяну систему даху будівлі.

Наразі департамент веде перемовини зі Світовим фондом памʼяток для подальшої реставрації пошкодженої будівлі.

Фото: Департамент культури Чернігівської ОДА