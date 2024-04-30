У Чернігові відбудували дах зруйнованої історичної будівлі бібліотеки: фото
У Чернігові відновили дах і димоходи зруйнованої історичної будівлі бібліотеки для юнацтва.
Про це повідомляють у департаменті культури Чернігівської ОДА.
Бібліотека була фактично зруйнована 11 березня 2022 року внаслідок авіаційного бомбардування міста. Вона є пам’яткою архітектури ХІХ століття.
Аби відновити споруду, Чернігівська ОДА підписала два Меморандуми про взаєморозуміння із Світовим фондом пам’яток World Monuments Fund.
"У рамках першого Меморандуму від 2 листопада 2022 року провели роботи щодо захисту будівлі від руйнації шляхом встановлення захисної конструкції. Бюджет даних робіт склав близько 35 тисяч доларів”, — повідомляють в ОДА.
У рамках другого Меморандуму провели відповідні протиаварійні роботи, стабілізації автентичних елементів споруди, відновлення зовнішніх несучих стін та нового постійного даху. Вартість робіт складає близько 192 тисяч доларів.
Загалом у будівлі вже провели такі роботи:
- демонтували аварійні конструкції;
- відновили знищену прибудову;
- відтворили усі цегляні стіни в автентичних формах та обрисах;
- підсилили конструкції з використанням металевих елементів;
- ін’єктування тріщин та зшивання металевими елементами;
- змонтували нове горищне перекриття та нову постійну кроквяну систему даху будівлі.
Наразі департамент веде перемовини зі Світовим фондом памʼяток для подальшої реставрації пошкодженої будівлі.
Фото: Департамент культури Чернігівської ОДА