У Чернігові відбудували дах зруйнованої історичної будівлі бібліотеки: фото

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Ірина Маймур
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У Чернігові відновили дах і димоходи зруйнованої історичної будівлі бібліотеки для юнацтва.

Про це повідомляють у департаменті культури Чернігівської ОДА.

Бібліотека була фактично зруйнована 11 березня 2022 року внаслідок авіаційного бомбардування міста. Вона є пам’яткою архітектури ХІХ століття.

Аби відновити споруду, Чернігівська ОДА підписала два Меморандуми про взаєморозуміння із Світовим фондом пам’яток World Monuments Fund.

"У рамках першого Меморандуму від 2 листопада 2022 року провели роботи щодо захисту будівлі від руйнації шляхом встановлення захисної конструкції. Бюджет даних робіт склав близько 35 тисяч доларів”, — повідомляють в ОДА.

У рамках другого Меморандуму провели відповідні протиаварійні роботи, стабілізації автентичних елементів споруди, відновлення зовнішніх несучих стін та нового постійного даху. Вартість робіт складає близько 192 тисяч доларів.

Загалом у будівлі вже провели такі роботи:

  • демонтували аварійні конструкції;
  • відновили знищену прибудову;
  • відтворили усі цегляні стіни в автентичних формах та обрисах;
  • підсилили конструкції з використанням металевих елементів;
  • ін’єктування тріщин та зшивання металевими елементами;
  • змонтували нове горищне перекриття та нову постійну кроквяну систему даху будівлі.

Наразі департамент веде перемовини зі Світовим фондом памʼяток для подальшої реставрації пошкодженої будівлі.

Фото: Департамент культури Чернігівської ОДА

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Опубліковано: 30 квітня 2024
Чернігів відбудова
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