На Андріївському узвозі здають в оренду 200-річну історичну будівлю

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Ірина Маймур
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На Андріївському узвозі, 10А за 8 тис. доларів на місяць пропонують в оренду історичну будівлю початку ХІХ століття.

Відповідне оголошення з’явилося на OLX.

Власник пропонує облаштувати в будинку ресторан, кафе, салон або резиденцію.

Історичну будівлю вдалося врятувати від знесення кілька років тому. Сьогодні вона капітально відремонтована, має власне подвір’я з терасою і три поверхи.

Власник будівлі розглядає і оренду частинами, оскільки вона споруда велика і має декілька виходів: два — на Андріївський узвіз, а три — на внутрішній дворик.

Будинок занесений до переліку пам’яток архітектури. Він належить до типового проєкту житлових споруд 1802-1812 років і зведений у стилі класицизм.

Фото: OLX

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Опубліковано: 08 травня 2024
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