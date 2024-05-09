Громаді Києва повернули зелену зону на Оболоні, яку могли забудувати

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Ірина Маймур
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Прокуратура через суд повернула Києву землі в Оболонському районі вартістю понад 3,7 млн гривень.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Йдеться про землі площею 0,2 га по вулиці Академіка Оппокова (Павлика Морозова).

Прокуратура встановила, що спірні ділянки рекреаційного призначення у 2009 році вибули з комунальної власності міста на підставі рішень Київради 2009 року. Рішення скасували в судовому порядку через незаконність, а тому фізична особа не набула права власності на вказані ділянки.

Суд апеляційної інстанції погодився з доводами прокуратури і витребував від фізичної особи в комунальну власність ці ділянки. У такий спосіб рекреаційну зону захистили від забудови.

Наразі Київська міська прокуратура вживає заходи щодо виконання рішення суду.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

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Опубліковано: 09 травня 2024
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