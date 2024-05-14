У Києві на Либідській прорвало трубопровід та провалився асфальт: рух транспорту затримується

14 травня на вулиці Антоновича, поряд зі станцією метро “Либідська” та ТРЦ Ocean Plaza стався прорив трубопроводу.

Про це повідомляє КМДА.

У КМДА зазначають, що пошкодження мережі діаметром 800 мм сталось у процесі проведення гідравлічних випробувань. Теплоенергетики розпочали цю роботу, щоб виявити “тонкі” місця на трубопроводах і своєчасно провести ремонт для посиленої роботи взимку.

Станом на 13:30 "Київтеплоенерго" локалізувало місце пошкодження.

Проте, рух транспорту наразі перекрито, автобуси та тролейбуси затримуються.

Зокрема, затримується рух автобусів: № 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60, 109 та тролейбусів № 1, 12, 43, 43К, 42Д з причини провалу проїзжої частини на ст.м. ”Либідська”.

Рух тролейбусів організовано до Деміївської площі.

Рух автобусів організовано: посадка біля буд. Музики (ст.м. “Либідська”) — вул.Макейна — вул. Філатова — б-р Міхновського, далі по схемі.

Станція метро “Либідська” працює у звичайному режимі.

Центральний вхід до ТРЦ Ocean Plaza закритий. Вхід здійснюється через “Ашан” або через паркінг.

Фото: КМДА, “Вечірній Київ”