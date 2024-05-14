Забудовник садиби Барбана представив новий проєкт будівництва: активісти пояснили, що з ним не так

Забудовник садиби Барбана, що розташована на вулиці Обсерваторній, 6, показав новий проєкт.

Про це повідомляє "Щоденик захисту Барбана".

Активісти кажуть, що після часткового зносу садиби Барбана, закликали власника до діалогу протягом кількох років, і в 2024 році він звернувся у пошуках компромісу. За їх словами, громада, яка сформувалась навколо "Садиби Барбана", виділила три основні напрями, за які бореться: історія та культурна спадщина, архітектура та урбаністика, екологія.

Забудовник вже представив проєкт, але активісти пояснили, що з ним не так. По-перше, забудовник "домалював" фасад садиби до своєї будівлі замість того, аби змінити підхід і прийняти історичну будівлю, як відправну умову для подальшого проєктування.

По-друге, у проєкті не врахували урбаністичні вимоги, оскільки хочуть звести більше 11 поверхів, а будівля буде займати всю площу ділянки без місця для двору чи дерев.

"Проєкт, розроблений девелопером, мав би спиратись на еволюційні перетворення та гармонійне поєднання із вцілілою частиною будинку", - кажуть активісти.

По-третє, у проєкті благоустрою немає дерев, а забудовник видалив 86 одиниць зелених насаджень, з яких 38 – дерева.

Садиба Барбана на Обсерваторній, 6 – будівля XIX століття, розташована поблизу Львівської площі, є зразком одноповерхової забудови другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

На місці історичної Садиби заплановано будівництво 12-поверхового житлового комплексу. У серпні 2021 року була спроба самовільного знесення історичного комплексу будівель. Тоді Рада національної безпеки і оборони України скликала екстренне засідання, на якому зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника - зобов’язати іі відновити.

Фото: "Щоденик захисту Барбана"