Кияни закликають не скошувати газони на прибудинкових територіях — петиція

Кияни просять припинити викошування газонів на прибудинкових територіях.

Відповідна петиція на сайті Київради вже набрала понад 4,5 тисяч голосів.

Як зазначає автор звернення, зелені насадження є основним інструментом терморегуляції у місті. Вони запобігають рознесенню ґрунту по тротуарах. Окрім того, їхня відсутність робить місцевість естетично непривабливою та псує імідж житлових районів.

“Щороку комунальні служби скошують рослинний покрив майже вщент у спальних районах. Подвір’я багатоповерхівок за короткий термін, за високих температур та активності сонця, перетворюються на сухі, спустошені поля, що породжує пил та бруд, яким змушені дихати громадяни. Також ці дії сприяють збільшенню кліщів, адже знищуються комахи, які регулюють природну популяцію шкідників”, — йдеться у зверненні.

Водночас, за інформацією автора петиції, щорічно на викошування витрачається понад 18 млн гривень.

Також автор звернення закликає переглянути і врегулювати нормативні акти про догляд за травою, кущами та деревами на ділянках у житлових масивах міста разом із компетентними екологами та фахівцями містобудування.

Фото: КП УЗН Подільського району