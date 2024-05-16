На Оболоні за 20 млн гривень знову відреставрують парк “Наталка”

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Ірина Маймур
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“Київзеленбуд” оголосив новий тендер на роботи з реконструкції парку “Наталка”. На них планують витратити понад 20 млн гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

“Київзеленбуд” збирається звести дитячий схил та майданчик “Хобітонів” з каруселями, гойдалками і пісочницями. Також там облаштують штучний рулонний газон та гумове покриття.

До того ж збудують пункт заправки водою поливо-миючих автомобілів та насосну станцію з водозабірними спорудами.

Крім цього, замінять тротуарну плитку і бордюри, проведуть зовнішні оздоблювальні та електромонтажні роботи, встановлять нержавіючу металеву огорожу і паркові лави.

Нагадаємо, що реконструкція території парку триває з 2017 року. На це уже витратили з бюджету міста понад 110 млн гривень.

Аукціон запланований на 31 травня 2024 року. Усі роботи з реконструкції парку мають бути виконані до 15 листопада.

Раніше ми писали, що Київська міська прокуратура встановила 1,2 мільйони збитків при реконструкції парку “Наталка”.

Фото: Київська міська рада

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Опубліковано: 16 травня 2024
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