У кінотеатрі “Жовтень” пройде фестиваль кіно про Київ: які фільми покажуть

До Дня Києва в кінотеатрі “Жовтень” із 23 до 26 травня пройде фестиваль “КИЇВКІНОФЕСТ”.

Захід стане “кіномандрівкою часом від сьогодення і до далекого 1928 року”, говорять організатори.

Програма фестивалю складається з п’яти секцій — ретроспективна програма показів, сучасне кіно, лекторій, виставка картин та ярмарок. Кураторами кінопоказів є “Довженко-Центр”.

На відкритті фестивалю покажуть нову оцифровану копію фільму Михайла Іллєнка “Сьомий маршрут” (1997 року) та короткометражну стрічку Надії Парфан “Це побачення” (2023 року).

Також у програмі — фільми “Осяяння” Володимира Денисенка, “Київські фрески” Сергія Параджанова, “Маленький шкільний оркестр” Олександра Муратова та Миколи Рашеєва, “Пригоди полтинника” Акселя Лундіна та “Весь світ в очах твоїх” Станіслава Клименка та Івана Симоненка. Закриттям фестивалю стане показ картини Тоні Ноябрьової “Ти мене любиш?” за участі творчої команди.

Освітня частина заходу складатиметься з лекцій від кінокритика Сергія Тримбача та українського журналіста, автора документально-історичних проєктів Акіма Галімова.

Також під час фестивалю виставка картин стритарт-художниць сестер Фельдман, а також ярмарок від спільноти “НЕречизм” із роботами локальних брендів та молодих митців.

До того ж 25 і 26 травня пройде концерт вінтажної української музики від київських діджеїв. пройде концерт вінтажної української музики від київських диджеїв.

Окрім цього, на “КИЇВКІНОФЕСТі” відбудеться благодійний «Базар кіноплакатів за донати», де збиратимуть кошти для кінематографістів, які служать у лавах ЗСУ.

Повну програму заходів можна переглянути за посиланням.

Фото: скриншот “Довженко-Центр”