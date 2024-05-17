На ВДНГ відкривають басейн просто неба “Пірс 39”

На ВДНГ з 18 травня починає працювати басейн просто неба Pirs39.

Спочатку відкриється тільки великий басейн. Натомість дитячий басейн із гіркою запрацює з 1 червня.

Під час повітряної тривоги можна перейти в укриття в першому, п’ятому і тринадцятому павільйонах ВДНГ. Також як бомбосховища працюють найближчих станціях метро Виставковий центр та Іподром

Адреса: просп. Глушкова, 1

Години роботи: будні 8:00 — 19:00, вихідні 9:00 — 19:00

Ціни: понеділок — п’ятниця 160 грн/година дорослі та 75 грн/година діти до 120 см. Вихідні і свята — 200 грн/година дорослі, 100 грн/година діти. Оренда шатра — 600 грн/цілий день

Фото: ВДНГ