Через постійні прориви трубопроводу на Либідській відкрито кримінальне провадження

Через постійні пориви трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza на Либідській відкрито кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що починаючи з 2019 року по теперішній час службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово здійснювали капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та проводили гідравлічні випробування по вулиці Антоновича, що в подальшому призводило до регулярних проривів та аварій. Це траплялося у 2019, 2020, 2021 та 2024 роках.



Згідно з матеріалами слідства, КП "Київтеплоенерго" з 2019 року реалізовує Програму модернізації теплових мереж міста Києва, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку. Так, за час реалізації цієї Програми було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві.



Водночас 14 та 15 травня 2024 року двічі відбувався прорив вищевказаного магістрального трубопроводу. На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників комунального підприємства, які проводили роботи, направлено відповідні запити. Слідчі дії тривають.

Фото: КМДА