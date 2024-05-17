На Великій Житомирській пошкоджено скульптуру лева на "будинку з левами"

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Валерія Гуржий
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Один із маскаронів левів на "Будинку з левами" у Києві, що на вулиці Велика Житомирська, 23, отримав пошкодження.

Про це повідомив Гліб Ушаков у спільноті "Київські історії".

Раніше будівля була дохідним будинком священника Іларіона Радзимовського. Сам будинок побудований у 1909 році у стилі модерн архітектором Мартіном Клугом.

"Архітектурний декор є унікальним, символічним і дуже загадковим. Більшість елементів виготовлені скульпторами не з каменю, а з гіпсу чи цементу з певним армуванням", - пояснив Гліб Ушаков.

За його словами, ці матеріали у зовнішніх умовах потребують періодичного догляду і швидкого відновлення пошкоджень, інакше швидко та остаточно руйнуються.

"Коли автентичні ліпні деталі пошкоджуються і вчасно реставруються – вони залишаються справжніми та "живими". А коли вони повністю відвалюються і створюються потім заново за світлинами – це необхідно, але це вже буде не той лев", - додав він.

Фото: Гліб Ушаков

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Опубліковано: 17 травня 2024
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