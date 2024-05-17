На Великій Житомирській пошкоджено скульптуру лева на "будинку з левами"
Один із маскаронів левів на "Будинку з левами" у Києві, що на вулиці Велика Житомирська, 23, отримав пошкодження.
Про це повідомив Гліб Ушаков у спільноті "Київські історії".
Раніше будівля була дохідним будинком священника Іларіона Радзимовського. Сам будинок побудований у 1909 році у стилі модерн архітектором Мартіном Клугом.
"Архітектурний декор є унікальним, символічним і дуже загадковим. Більшість елементів виготовлені скульпторами не з каменю, а з гіпсу чи цементу з певним армуванням", - пояснив Гліб Ушаков.
За його словами, ці матеріали у зовнішніх умовах потребують періодичного догляду і швидкого відновлення пошкоджень, інакше швидко та остаточно руйнуються.
"Коли автентичні ліпні деталі пошкоджуються і вчасно реставруються – вони залишаються справжніми та "живими". А коли вони повністю відвалюються і створюються потім заново за світлинами – це необхідно, але це вже буде не той лев", - додав він.
Фото: Гліб Ушаков