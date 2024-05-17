Дивіться, як можуть оновити проспект Українських Героїв в Одесі

Архітектурне бюро ARCHHUB презентувало проєкт оновлення пішохідного проспекту Українських Героїв в Одесі. Він розташований в історичній частині міста.

Концепція проєкту полягає в тому, щоб поєднати історію, сучасність, культуру та природу Одеси.

За задумом архітекторів Проспект Українських Героїв має бути поділений на декілька зон: територія пам’яті, книжковий ринок, загальна та ігрова.

Фахівці хочуть зробити проспект повністю пішохідним та облаштувати на ньому дитячі майданчики, оглядове колесо та зелену зону. Крім того, передбачають будівництво аркових мостів над перехрестями для безпеки пішоходів.

У Старобазарному сквері планують відновити вежу. Також хочуть облаштувати меморіал, присвячений українським героям, між Успенською й Троїцькою вулицями.

Візуалізації: ARCHHAB