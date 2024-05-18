Як погоджувати локації та ескізи нових муралів у Києві: кияни можуть подати пропозиції

Кияни можуть подати свої пропозиції до Київської міської ради щодо того, як погоджувати ескізи та локації для нових муралів у Києві.

Про це повідомили на сайті Київради.

“Все частіше поява нових стінописів супроводжується конфліктами ініціаторів з мешканцями будинків, з якими не погоджувалось ані розміщення муралів на їх будинках, ані ескізи муралів. А також розміщення муралів на пам’ятках культурної спадщини, подекуди низький мистецький рівень виконання або невідповідність обраної локації спричиняє великий суспільний резонанс”, — зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

У зв’язку з цим у Київраді вирішили залучити громадськість до процедури погодження ескізів та локацій нових муралів.

Всі охочі до 21 травня можуть надсилати пропозиції щодо порядку погодження ескізів та локацій муралів на електронну адресу: culturekom@kmr.gov.ua.