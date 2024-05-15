Мурал із Залужним від команди художниці Фуллен перенесуть на іншу локацію

Мурал із Валерієм Залужним, який у Святошинському районі намалював митець із команди Євгенії Фуллен, перенесуть в інше місце.

Про це художниця повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

Стінопис створили на стіні інтернату для дітей з особливими ментальними потребами за адресою вулиця Котельнікова, 51.

Мурал планують перенести із задньої стіни закладу на фронтальну. Причина зміни локації – травматичний вплив на дітей, що перебувають в інтернаті. Адже до муралу через паркан лізуть чимало охочих зробити фото.

Нещодавно з’явилися інформація про те, що стінопис приберуть взагалі, однак скандальна художниця спростувала її.

“З муралом Залужного все добре! Ми розмістимо його з іншого боку фасаду задля того, щоб всі бажаючі могли зробити фото на фоні муралу і не перелазити через паркан! Вирішили це по причині того, щоб, перш за все, не травмувати дітей, оскільки наплив бажаючих сфоткати дуже великий, але це ж закритий заклад”, – повідомила Фуллен.

У виданні “Главком” повідомили, що, згідно з їхніми джерелами, мурал із Залужним не було погоджено зі столичною владою.

Раніше ми писали, що художниця Євгенія Фуллен почала малювати мурал на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус. Тоді обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Згодом художниця оновила ескіз . На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері. Художницю зобов’язали замалювати мурал власним коштом. За словами Євгенії Фуллен, мурал досі не замалювали, бо для цього потрібен дозвіл від ДОКС.

Раніше ми писали, що у Києві тимчасово заборонили створювати нові мурали і планують створити комісію , яка буде погоджувати ескізи й локації нових стінописів. Попри це, нещодавно Євгенія Фуллен завершила роботу на модерністській будівлі хореографічного училища на Виноградарі.

Фото: Євгенія Фуллен