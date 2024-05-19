У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО
У Києві 18 травня запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій.
Про це повідомляється на сторінці командування ССО у соцмережах.
“Відсьогодні бажаючі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн”, — зазначається в повідомленні.
У рекрутинговому центрі ССО можна отримати:
- консультації щодо підготовки, забезпечення та умов проходження служби в ССО;
- допомогу у підборі військової спеціальності;
- повне юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.
Рекрутинговий центр ССО працює з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00 за адресою: Оболонська набережна, 7, корпус 1.
Фото: зі сторінки командування ССО у соцмережах
Опубліковано: 19 травня 2024
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