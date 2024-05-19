У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО

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Наталія Габрух
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У Києві 18 травня запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій.

Про це повідомляється на сторінці командування ССО у соцмережах.

“Відсьогодні бажаючі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн”, — зазначається в повідомленні.

У рекрутинговому центрі ССО можна отримати:

  • консультації щодо підготовки, забезпечення та умов проходження служби в ССО;
  • допомогу у підборі військової спеціальності;
  • повне юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.

Рекрутинговий центр ССО працює з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00 за адресою: Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Фото: зі сторінки командування ССО у соцмережах

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Опубліковано: 19 травня 2024
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