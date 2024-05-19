У Києві відкрили перший рекрутинговий центр ССО

У Києві 18 травня запрацював перший рекрутинговий центр Сил спеціальних операцій.

Про це повідомляється на сторінці командування ССО у соцмережах.

“Відсьогодні бажаючі долучитися до лав Сил спеціальних операцій можуть отримати детальну інформацію та фахову підтримку офлайн”, — зазначається в повідомленні.

У рекрутинговому центрі ССО можна отримати:

консультації щодо підготовки, забезпечення та умов проходження служби в ССО;

допомогу у підборі військової спеціальності;

повне юридичне супроводження в оформленні при вступі на службу.

Рекрутинговий центр ССО працює з понеділка по неділю з 09:00 до 18:00 за адресою: Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Фото: зі сторінки командування ССО у соцмережах