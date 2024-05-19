У врятованій пам'ятці в центрі Подолу відкривають артпростір “Кузня”

На вулиці Нижній Вал 37/20, що на Подолі, відкривають культурний простір “Кузня”.

Про це стало відомо з офіційної сторінки простору у соцмережах.

“Кузня” розташовується у врятованій пам'ятці в центрі Подолу, де за сюжетом жив головний герой роману Валер'яна Підмогильного “Місто” Степан Радченко.

Приміщення збудували у 1900 році, тоді там розташовувалась кузня. Наразі будівля зберегла свою автентичність, зокрема композицію й фасади.

Представники Подільської громади на початку війни досліджували будівлі, які можуть бути потенційними памʼятками, але перебувають під загрозою знищення. Тоді знайшли будівлю на вулиці Нижній Вал 37/20 , отримали її у власність законно й оформили статус щойно виявленої пам'ятки архітектури.

Графік роботи простору — з 12:00 до 21:00. 21 та 22 травня у “Кузні” можна буде відвідати фотовиставку-рефлексію митця Микити Журавльова, присвячену Одесі. Відкриття о 18:00. Вхід — вільний донат, усі кошти передадуть підрозділу ГУР МО “Химера”.

Фото: з офіційної сторінки простору у соцмережах