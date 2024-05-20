У Макарові капітально ремонтують багатоповерхівку, пошкоджену російськими обстрілами

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Валерія Гуржий
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У Макарові капітально ремонтують п'ятиповерховий будинок з відновленням його пошкодженої частини, який розташований на вулиці Проєкна, 10.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області.

Наразі повністю утеплено фасад будинку, а також вже завершується його фінішне оздоблення. Також горище будинку утеплене, влаштована стяжка та покрівля з металочерепиці.

Окрім того, у першому під'їзді завершено встановлено віконних та балконних конструкцій, цегляні стіни — потиньковані. Продовжуються роботи зі стартового та фінішного шпаклювання у квартирах будинку. Виконано поквартирний монтаж електрики, наступний етап – влаштування електричних щитів на поверхах.

У другому під'їзді підсилено плити перекриття, завершено мурування цегляної кладки зруйнованої частини під’їзду, змонтовано віконні та балконні конструкції. Потиньковані цегляні стіни. На 5 поверсі розпочато стартове та фінішне шпаклювання квартир.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області

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Опубліковано: 20 травня 2024
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