Павлівський сквер у Києві зроблять безбар’єрним: як він виглядатиме

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Ірина Маймур
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У Києві презентували концепцію відновлення Павлівського скверу. Він розташований на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської, що біля Республіканської клінічної лікарні МОЗ України.

Про це повідомляє КО “Київзеленбуд”.

У сквері облаштують пандуси та сходи з поручнями з обох сторін і замостять доріжки безшовним фемом для безбар’єрного пересування. Також встановлять тренувальний майданчик для фізіотерапії з різним типом покриттів та перепадом висоти та оновлять дитячий майданчик, додавши інклюзивні елементи.

До того ж збираються оновити лави, зокрема з тримачами для милиць, і створити зону з ароматравами та дощовий сад. Також планують облаштувати полив по усій території скверу та відеонагляд.

Для домашніх улюбленців облаштують два огороджені майданчики для вигулу собак, для великих та малих порід.

За словами комунальників, при проєктуванні капремонту скверу врахують ідентичність скверу та збережено зелені насадження.

Нагадаємо, що кожен етап робіт щодо безбар’єрності координують з експертами та консультантами Superhumans Center.

Фото: КО “Київзеленбуд”

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Опубліковано: 21 травня 2024
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