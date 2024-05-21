У Львові на місці підземного переходу незаконно збудували МАФ

У Львові незаконно розширили підземний перехід на вул. Героїв УПА і збудували там МАФ.

Про це повідомили у департаменті містобудування ЛМР.

Підземний перехід свого часу був власністю заводу “Кінескоп”. Потім опинився у власності ПП “Правниче агентство «Статус-Кво”.

Минулого року підприємці розпочали масштабну реконструкцію зі зміною конструктивних елементів. Вони змінили конструкції та розміри одного з входів до переходу – орієнтовно вдвічі. Йдеться про захоплення комунальної землі – орієнтовно трьох метрів тротуару.

Міська інспекція ДАБК звернулася в Київ задля проведення офіційної перевірки. Однак дозволу зі столиці не надійшло.

Тоді міська інспекція ДАБК звернулась у прокуратуру, і в поліції відкрили кримінальне провадження. Зараз Львівська міська рада готує всі документи, щоб подати до суду.

Підприємців закликають не орендувати незаконно розширені конструкції підземного переходу.

Фото: департамент містобудування ЛМР