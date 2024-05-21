У Львові на місці підземного переходу незаконно збудували МАФ
У Львові незаконно розширили підземний перехід на вул. Героїв УПА і збудували там МАФ.
Про це повідомили у департаменті містобудування ЛМР.
Підземний перехід свого часу був власністю заводу “Кінескоп”. Потім опинився у власності ПП “Правниче агентство «Статус-Кво”.
Минулого року підприємці розпочали масштабну реконструкцію зі зміною конструктивних елементів. Вони змінили конструкції та розміри одного з входів до переходу – орієнтовно вдвічі. Йдеться про захоплення комунальної землі – орієнтовно трьох метрів тротуару.
Міська інспекція ДАБК звернулася в Київ задля проведення офіційної перевірки. Однак дозволу зі столиці не надійшло.
Тоді міська інспекція ДАБК звернулась у прокуратуру, і в поліції відкрили кримінальне провадження. Зараз Львівська міська рада готує всі документи, щоб подати до суду.
Підприємців закликають не орендувати незаконно розширені конструкції підземного переходу.
Фото: департамент містобудування ЛМР