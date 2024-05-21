На рекреаційних землях Голосіївського району виявили незаконне сміттєзвалище
Незаконне сміттєзвалище виявили на рекреаційних землях Голосіївського району розміром 1162 кв. метри.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.
На сміттєзвалиші виявили побутові відходи, біовідходи, відходи будівництва та знесення неподалік вулиці Промислової. Утворення сміттєзвалища призвело до засмічення земель рекреаційного призначення, а в майбутньому може призвести до негативного впливу на здоров’я людини та навколишнє природне середовище.
Зазначається, що КМДА та Голосіївська районна державна адміністрація мають до 1 червня привести земельну ділянку в належний санітарний стан.
Опубліковано: 21 травня 2024
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