На рекреаційних землях Голосіївського району виявили незаконне сміттєзвалище

Незаконне сміттєзвалище виявили на рекреаційних землях Голосіївського району розміром 1162 кв. метри.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

На сміттєзвалиші виявили побутові відходи, біовідходи, відходи будівництва та знесення неподалік вулиці Промислової. Утворення сміттєзвалища призвело до засмічення земель рекреаційного призначення, а в майбутньому може призвести до негативного впливу на здоров’я людини та навколишнє природне середовище.

Зазначається, що КМДА та Голосіївська районна державна адміністрація мають до 1 червня привести земельну ділянку в належний санітарний стан.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу