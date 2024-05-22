На Київщині перетворять колишній піонерський плац на сквер з альтанкою: яким він буде

У селі Маковище Макарівської громади перетворять колишній піонерський плац на ландшафтний сквер з альтанкою, пише pragmatika.media.

Локацію відновить команда архітекторів DK Architect в межах проєкту "Від руйнування до нового життя".

Основою проєкту стане літній павільйон із місцями для навчання, навколо якого сформують мережу доріжок.

Також передбачені майданчики для відпочинку учнів. У майбутньому там закріплять гамаки між деревами, які наразі висаджують.

Літній павільйон зроблять із теплиці, яка понад десятиліття занепадала на території школи. Її застарілі металеві конструкції очистять й укріплять, а саму теплицю перенесуть на майданчик посередині майбутнього скверу. Далі планують зарощення металевих конструкцій павільйону рослинами.

На локації висадять кущі бузку та ялівцю. Тіньові зони скверу забезпечать чотири високих дерева, зокрема липи. Лавки розмістять в затінкових ділянках.

Наявне асфальтове покриття майданчика демонтують. Щебінь та залишки асфальтного покриття, що лишаться після демонтажних робіт підуть на укріплення ґрунтових доріжок на території школи, а також на укріплення доріг у громаді села. Таким чином процес демонтажу є безвідходним.

Освітлювати сквер будуть ліхтарями на сонячних батареях. Їх закріплять на фасаді будівлі школи. Це забезпечить енергоефективність та унеможливить вандальні дії.

Відкрити сквер планують на 31 травня 2024 року.

Візуалізації: DK Architect