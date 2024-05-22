У Львові збудують ЖК для військових із паркінгом та спортзалом: візуалізації

У Львові у мікрорайоні Під Голоском зведуть житловий комплекс, зокрема для учасників бойових дій та їхніх сімей.

Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

Як зазначив головний архітектор міста Антон Коломєйцев, зведуть будинки середньої поверховості від 6 до 9 поверхів на кутах. Загалом буде 225 квартир.

В ЖК облаштують дворівневий паркінг на 315 місць. Також там буде пішохідна зона між кварталами та двір без автомобілів.

За словами Любомира Зубача, заступника міського голови Львова з містобудування, таке будівництво дозволить багатьом захисникам отримати своє житло.

“З 225 квартир, які будуть збудовані, 75 буде надано учасникам кооперативів з такими умовами, що на кожного по 40 метрів квадратних і ще 10 метрів квадратних вони зможуть придбати за ціною по 600 дол./м.кв. Це фактично є ціною собівартості. Це важливо”, — зауважив Зубач.

Окрім того, 200 метрів квадратних у будинку перейдуть у власність міста. Там обладнають спортзал, яким зможуть користуватися військові з цих та сусідніх будинків.

Фото: пресслужба Львівської міськради