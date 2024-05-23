В Одесі облаштували паркувальний майданчик для людей з інвалідністю: фото

В Одесі на 10-й станції Великого Фонтану облаштували інклюзивний паркувальний майданчик.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Відтепер люди з інвалідністю мають можливість приїхати до моря та зручно припаркувати свій транспортний засіб.

На ділянці, що веде до майданчика, встановили огороджувальні стовпчики, які запобігають заїзду транспортних засобів на зелену зону та тротуар.

Крім того, встановлені стовпчики, що розділяють транспортні потоки та запобігають неналежному паркуванню авто.

Як пише “Думська”, залишати свої автомобілі в цьому місці зможуть тільки люди з інвалідністю — для них парковка безкоштовна. Автолюбителям, які захочуть скористатися інклюзивним паркуванням, не маючи на те підстав, доведеться заплатити штраф.

Фото: Одеська міська рада