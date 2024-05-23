Фасад Нацбанку на Інститутській відремонтують за понад мільйон гривень

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Ірина Маймур
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У Києві планують терміново відремонтувати фасад Національного Банку України по вулиці Інститутській, 9А. На роботи витратять понад мільйон гривень.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

НБУ планує виконати протиаварійні та консерваційні роботи, а саме виготовити металевий каркас для захисної сітки, провести монтаж металевих захисних конструкцій, фарбування металевих грат, рам та труб, розчистити та обмазати тріщини тощо.

Очікувана вартість закупівлі складає 1 млн 326 тис. 245 гривень.

Аукціон запланований на 28 травня. Усі роботи мають бути виконані 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, що будівля Національного Банку України є пам’яткою архітектури національного значення України. Її звели за проєктом архітектора Олександра Кобелєва. У дизайні він поєднав північно-італійську готику та раннє флорентійське Відродження. Художнє оформлення банку — заслуга італійського майстра Еліо Саля, автора фантастичних істот на Будинку з химерами.

Фото: Julia Berezovska/Вікіпеді

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Опубліковано: 23 травня 2024
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