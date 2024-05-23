Італійський художник Manu Invisible створює мурал у Бучі: фото

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Ірина Маймур
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У Бучі створить графіті італійський художник Manu Invisible, повідомив мер міста Анатолій Федорук.

Митець уже приїхав до міста та розпочав роботу над муралом.

Окрім того, 25 травня Manu Invisible малюватиме наживо в Бучанському міському парку, де відбудеться день італійської культури.

Бучанський голова Федорук висловив подяку Італійській агенції зі співробітництва в цілях розвитку та фонду Cesvi Onlus за сприяння в реалізації проєкту.

Також він передав вітання меру міста-побратима Бергамо Giorgio Gori за підтримку ініціативи.

Фото: Анатолій Федорук

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Опубліковано: 23 травня 2024
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