Італійський художник Manu Invisible створює мурал у Бучі: фото

У Бучі створить графіті італійський художник Manu Invisible, повідомив мер міста Анатолій Федорук.

Митець уже приїхав до міста та розпочав роботу над муралом.

Окрім того, 25 травня Manu Invisible малюватиме наживо в Бучанському міському парку, де відбудеться день італійської культури.

Бучанський голова Федорук висловив подяку Італійській агенції зі співробітництва в цілях розвитку та фонду Cesvi Onlus за сприяння в реалізації проєкту.

Також він передав вітання меру міста-побратима Бергамо Giorgio Gori за підтримку ініціативи.

Фото: Анатолій Федорук