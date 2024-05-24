У Чернівцях стару адмінбудівлю переобладнали під гуртожиток для ВПО

У Чернівцях переобладнали стару адміністративну будівлю під гуртожиток для ВПО та відремонтували поліклініку.

Про це йдеться на сайті НЕФКО — міжнародної фінансової організації, яка й керувала реконструкцією.

Роботи провели в межах проєкту “Підтримка ЄС для задоволення нагальних житлових потреб внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні”. Реконструкція вартувала 1,5 мільйона євро. Їх надав Євросоюз.

Нове житло містить 16 квартир, в яких можуть розміститися приблизно 50 переселенців. Поліклініка, на додачу до місцевих мешканців, щодня обслуговує в середньому 310 пацієнтів-ВПО.

В гуртожитку встановили нові вікна та двері, відремонтували дах, зовнішні стіни та систему водовідведення, встановили інженерні мережі та тепловий насос, модернізували систему опалення, утеплили фасад та горище, провели внутрішній ремонт і здійснили благоустрій території. Усі квартири обладнали необхідними меблями та технікою.

У поліклініці замінили двері та вікна, відремонтували коридори та кабінети, створили дванадцять нових медичних кабінетів та закупили медичне обладнання.

Фото: Чернівецька міська рада; НЕФКО