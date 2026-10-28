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Ворожий удар пошкодив склад видавництва «КСД» на Харківщині — там зберігалося близько 300 тисяч книжок

Артем Черничко 28 жовтня 2026
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Унаслідок ворожої атаки 27 жовтня було пошкоджено один зі складів видавництва «КСД» у Харківській області. Через кілька влучань на території об’єкта виникли пожежі, які ліквідовували рятувальники, повідомили у видавництві.

На складі зберігалося близько 300 тисяч книжок. Через вогонь, воду під час гасіння та сильне задимлення частина приміщень зазнала руйнувань, а значна кількість видань постраждала. Точні масштаби збитків та обсяги врятованих книжок наразі продовжують оцінювати.

Через надзвичайну ситуацію видавництво зіткнулося з логістичними труднощами: наразі тимчасово зупинено чи обмежено відвантаження книжок гуртовим партнерам та постачання до фірмових книгарень мережі.

«КСД» продовжує працювати і обіцяє інформувати про подальші кроки та відновлення логістичних процесів щойно з'явиться детальніша інформація.

За даними Міністерства культури, від початку повномасштабного вторгнення ворог здійснив щонайменше 21 атаку на об'єкти книжкової сфери.

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