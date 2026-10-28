Померла авторка монументальних дерев'яних скульптур Урсула фон Ридінгсвард — вона мала українське коріння

27 жовтня у своєму будинку на Мангеттені померла американська скульпторка Урсула фон Ридінгсвард, відома своїми монументальними творами з кедрових брусів. Їй було 84 роки. Причиною смерті стала хвороба Альцгеймера, пише The New York Times.

Урсула народилася 26 липня 1942 року в Німеччині у багатодітній родині. Її батько був українцем, який після одруження з полькою узяв польське написання прізвища (Карoлишин), і вдома родина розмовляла польською. Дитинство майбутньої художниці минуло на фермі, куди нацисти примусово відправили її батька на роботу, а згодом — у таборах для переміщених осіб. У 1950 році родина емігрувала до США.

У своїй творчості фон Ридінгсвард зробила головним матеріалом звичайний чотиридюймовий кедровий брус. За допомогою циркулярних пилок, графітового порошку та кропітливої ручної збірки вона створювала величні органічні форми, що нагадували печерні стіни, застиглі хвилі, стародавні дерева чи складки гігантського мозку.

Сама мисткиня часто пов'язувала естетику своїх робіт із дерев'яними бараками таборів у дитинстві.

Її монументальні скульптури встановлені у громадських просторах Нью-Йорка, зокрема, робота Ona біля Barclays Center у Брукліні, а твори зберігаються в колекціях MoMA, Метрополітен-музею та Музею Вітні.