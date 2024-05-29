Від крабів до стрітфуда Троєщини: Птушкін і Кацурін випустили другий гід їжею Києва

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Наталія Габрух
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Ресторатор Міша Кацурін та ведучий Антон Птушкін випустили новий епізод свого гастрономічного шоу. Він присвячений їжі Києва.

У випуску ведучі спробували найсмачніший хліб Києва. З’ясували, де роблять найкращу піцу і кальцоне. Скуштували видатний стрітфуд Троєщини.

А також, спробували найкращу пасту столиці. Дізналися, де подають самсу, у якій 64 шари тіста та масла. Визначили, де годують найсмачнішими сніданками у місті і де наливають найкращі дикі, фермерські китайські чаї.

Також з’ясували, де вже 27 років готують автентичну індійську їжу. Що це за десерт в Києві, який настільки смачний, що було реалізовано більше одного мільйона його порцій. А ще, дізналися, хто в столиці робить найкращі паски.

Фото: скриншот з відео на YouTube

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Опубліковано: 29 травня 2024
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