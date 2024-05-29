У Львові планують відкрити етноцентр: візуалізації

Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові планує облаштувати етноцентр на вулиці Дорошенка, 29.

Про це повідомили на сторінці музею у соцмережах.

Зараз у будівлі майбутнього етноцентру ведуться ремонтні та реставраційні роботи, адже в процесі зондажу, було знайдено елементи розписів на стелі. Дизайном приміщення займеться студія O.M.Shumelda.

У етноцентрі буде сувенірна крамничка, інформаційне бюро і виставковий простір для експозиції надбань фондів скансену та сучасного народного мистецтва, кажуть у музеї.

“Мріємо, щоб це приміщення стало місцем для зустрічей, семінарів, воркшопів, майстер-класів, арт-терапії та наукових конференцій”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького