У Львові планують відкрити етноцентр: візуалізації

158
Наталія Габрух
share share

Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові планує облаштувати етноцентр на вулиці Дорошенка, 29.

Про це повідомили на сторінці музею у соцмережах.

Зараз у будівлі майбутнього етноцентру ведуться ремонтні та реставраційні роботи, адже в процесі зондажу, було знайдено елементи розписів на стелі. Дизайном приміщення займеться студія O.M.Shumelda.

У етноцентрі буде сувенірна крамничка, інформаційне бюро і виставковий простір для експозиції надбань фондів скансену та сучасного народного мистецтва, кажуть у музеї.

“Мріємо, щоб це приміщення стало місцем для зустрічей, семінарів, воркшопів, майстер-класів, арт-терапії та наукових конференцій”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького

А вам подобаються візуалізації майбутнього етноцентру?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 травня 2024
share share
Автобус-кав’ярня LennyBus тимчасово переїхав на Виноградар Автобус-кав’ярня LennyBus тимчасово переїхав на Виноградар За три вікенди фільм “Будинок "Слово". Нескінчений роман” зібрав у прокаті понад 12 млн грн За три вікенди фільм “Будинок "Слово". Нескінчений роман” зібрав у прокаті понад 12 млн грн На Співочому полі вперше з’являться локації з лавандою На Співочому полі вперше з’являться локації з лавандою Власник відреставрує будинок-пам’ятку на Андріївському узвозі Власник відреставрує будинок-пам’ятку на Андріївському узвозі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.