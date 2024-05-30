Усі ЦНАПи Києва доступні для людей з інвалідністю — КМДА

35
Ірина Маймур
share share

Усі ЦНАПи Києва облаштовані з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Приміщення облаштовані пандусами, нанесені тактильні смуги та контрастне маркування, виділили місця для паркування автомобілів людьми з інвалідністю.

Адміністратори ЦНАПів вивчають жестову мову та мають навички комунікації з людьми, які пережили кризову ситуацію.

У зонах для надання послуг встановили спеціальні інформаційні кіоски та термінали електронної черги. Вони дають змогу людині на кріслі колісному без сторонньої допомоги отримати необхідну інформацію і зареєструватися в електронній черзі.

Для відвідувачів із порушеннями зору інформація щодо найпопулярніших послуг доступна шрифтом Брайля. Виклик на прийом до адміністратора здійснюється звуковим супроводом. Є можливість скористатися жестовим онлайн-перекладачем “Українського товариства глухих”.

Щоб допомогти опанувати цифрові навички відвідувачам, а особливо людям літнього віку та з інвалідністю, в ЦНАПах функціонують куточки самообслуговування.

Крім того, інклюзивність ЦНАПів дозволяє працевлаштовувати на посади адміністраторів осіб з інвалідністю та ветеранів навіть без попереднього досвіду державної служби.

Фото: КМДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 травня 2024
share share
Вперше за два роки у червні відбудеться "Київ Прайд": що у програмі Вперше за два роки у червні відбудеться "Київ Прайд": що у програмі Суд повернув Києву землю біля озера Видубицьке вартістю понад 28 млн гривень Суд повернув Києву землю біля озера Видубицьке вартістю понад 28 млн гривень В Ірпені відкрився перший безоплатний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю В Ірпені відкрився перший безоплатний реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю У ”Дії” тестують реєстрацію шлюбу онлайн: як подати заявку У ”Дії” тестують реєстрацію шлюбу онлайн: як подати заявку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.