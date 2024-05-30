Усі ЦНАПи Києва доступні для людей з інвалідністю — КМДА

Усі ЦНАПи Києва облаштовані з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Приміщення облаштовані пандусами, нанесені тактильні смуги та контрастне маркування, виділили місця для паркування автомобілів людьми з інвалідністю.

Адміністратори ЦНАПів вивчають жестову мову та мають навички комунікації з людьми, які пережили кризову ситуацію.

У зонах для надання послуг встановили спеціальні інформаційні кіоски та термінали електронної черги. Вони дають змогу людині на кріслі колісному без сторонньої допомоги отримати необхідну інформацію і зареєструватися в електронній черзі.

Для відвідувачів із порушеннями зору інформація щодо найпопулярніших послуг доступна шрифтом Брайля. Виклик на прийом до адміністратора здійснюється звуковим супроводом. Є можливість скористатися жестовим онлайн-перекладачем “Українського товариства глухих”.

Щоб допомогти опанувати цифрові навички відвідувачам, а особливо людям літнього віку та з інвалідністю, в ЦНАПах функціонують куточки самообслуговування.

Крім того, інклюзивність ЦНАПів дозволяє працевлаштовувати на посади адміністраторів осіб з інвалідністю та ветеранів навіть без попереднього досвіду державної служби.

Фото: КМДА