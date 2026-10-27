У Києві на ВДНГ відкриють «Зимову країну» з ковзанкою та 28-метровим колесом огляду

27 листопада на ВДНГ стартує 12-й сезон «Зимової країни». Цьогоріч працюватимуть понад 20 тематичних локацій, серед яких ковзанка площею 3000 м², нове колесо огляду, різдвяні ярмарки та атракціони. Про це повідомили БЖ організатори.

Центральний вхід прикрасять світловими фігурами північних оленів, а алею до головної ялинки — декоративними повітряними кулями. Саму ялинку оздоблять новими іграшками та гірляндами з ефектом зоряного неба.

За ялинкою традиційно працюватиме ковзанка просто неба. До льодової арени повернуться потяг і вежа з годинником, які нагадуватимуть святковий вокзал.

Однією з головних новинок стане колесо огляду заввишки 28 метрів — удвічі вище за попереднє. Його встановлять на новому місці біля павільйону №1, де також працюватиме «Резиденція Санти» з виставами за участю Санти та ельфів.

У павільйоні №2 відкриють «Ярмарок ялинкових прикрас». Там представлять оздоблені ялинки, авторські колекції прикрас і традиційні українські різдвяні образи. Відвідувачі зможуть придбати прикраси та замовити персональний напис у художника.

Також більшою стане «Снігова пісочниця», де можна буде грати в сніжки та ліпити сніговиків. У «Дивовсесвіті Пана Дивка» покажуть гігантських Дивотварин і виставу, а відвідувачі зможуть отримати подарунки.

Розширять і парк атракціонів. Серед розваг — новий «Хавк», що обертається на 360 градусів, карусель «Велика цепова» та квест-кімнати.

Працюватимуть гірки, «Різдвяна Фабрика Мрій», «Шуміленд», «Музей науки», «КУБОЇД», Animal Park, Kitchen&Garden, «Оранжерея» та Book.ua Space. На «Теплій алеї» облаштують фотозони, а на території працюватимуть фотокабінки.

На Різдвяному ярмарку продаватимуть глінтвейн, страви на грилі та святкові смаколики. Територією Експоцентру також курсуватиме Північний експрес з аудіоекскурсією. Протягом сезону заплановані культурні та розважальні події.

На випадок знеструмлень локації забезпечать живленням від власних генераторів, а для ілюмінації використовуватимуть енергоефективне LED-освітлення.

До початку сезону на ВДНГ облаштують додаткові укриття. Загалом вони будуть розташовані в дев'яти павільйонах. За даними організаторів, під час повітряної тривоги на території Експоцентру та поруч із ним у безпечних місцях зможуть одночасно розміститися близько 10 тисяч людей.

«Зимова країна» працюватиме щодня: у будні — з 12:00 до 21:00, у вихідні та святкові дні — з 10:00 до 21:00. Вхід на територію ВДНГ вільний.