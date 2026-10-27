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У Києві обмежать зростання цін на таксі під час повітряних тривог

Ірина Маймур 27 жовтня 2026
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У Києві обмежать зростання цін на таксі під час повітряних тривог

У Києві планують обмежити зростання цін на таксі під час повітряних тривог і зупинки громадського транспорту. Максимальна надбавка до базового тарифу становитиме 75% — відповідний меморандум підписали з Bolt, Uklon, Uber та OPTI, повідомляє прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Домовленість уклали Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство економіки. Вона передбачає обмеження тарифів у ситуаціях, коли через повітряні тривоги, зупинку метро чи інші транспортні проблеми різко зростає попит на таксі.

Наприклад, якщо за звичайних умов поїздка коштує 200 грн, її максимальна вартість за таких обставин становитиме 350 грн. Якщо базовий тариф — 300 грн, ціна не має перевищувати 525 грн.

Обмеження діятимуть щонайменше дві години після відбою повітряної тривоги червоного рівня або до відновлення нормальної роботи громадського транспорту та руху мостами.

Пасажири збережуть можливість впливати на вартість поїздки, але в межах встановлених обмежень. Як саме працюватиме цей механізм у різних застосунках, поки не уточнили.

Одним із прикладів транспортних збоїв стала ситуація 27 жовтня, коли внаслідок російської атаки пошкодили Південний міст та інфраструктуру метро. Через це автомобільний рух мостом закрили, а сполучення на частині зеленої лінії метрополітену призупинили.

Уряд заявив, що стежитиме за виконанням домовленостей. Також очікують, що до меморандуму долучаться інші сервіси перевезень.

Фото на обкладинці: Christian Lue / Unsplash
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