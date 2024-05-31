Без Юрія Гагаріна: у Києві перейменували бібліотеку та дали назви двум скверам

Київська міська рада перейменувала бібліотеку імені Юрія Гагаріна та присвоїла нові назви двом скверам.

Про це повідомив "Вечірній Київ".

Відтепер вона буде бібліотекою №2 у Деснянському районі міста Києва. Також один сквер у Святошинському районі носитиме назву Героїв ОУН на честь Організації Українських Націоналістів, а також на честь батальйону ОУН, який з 2014 року захищає Україну від російських окупантів.

Крім того, сквер у Подільському районі назвали на честь Ігоря Козловського - громадського діяча, релігієзнавця, історика, письменника, автора поетичних збірок, наукових праць, який за свою політичну позицію потрапив у полон в Донецькій області, де провів майже два роки, а після визволенняпродовжував боротися за звільнення інших військовополонених.

Фото: Unsplash\Martins Cardoso