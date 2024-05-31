Без Юрія Гагаріна: у Києві перейменували бібліотеку та дали назви двум скверам

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Валерія Гуржий
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Київська міська рада перейменувала бібліотеку імені Юрія Гагаріна та присвоїла нові назви двом скверам.

Про це повідомив "Вечірній Київ".

Відтепер вона буде бібліотекою №2 у Деснянському районі міста Києва. Також один сквер у Святошинському районі носитиме назву Героїв ОУН на честь Організації Українських Націоналістів, а також на честь батальйону ОУН, який з 2014 року захищає Україну від російських окупантів.

Крім того, сквер у Подільському районі назвали на честь Ігоря Козловського - громадського діяча, релігієзнавця, історика, письменника, автора поетичних збірок, наукових праць, який за свою політичну позицію потрапив у полон в Донецькій області, де провів майже два роки, а після визволенняпродовжував боротися за звільнення інших військовополонених.

Фото: Unsplash\Martins Cardoso

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Опубліковано: 31 травня 2024
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