У Львові на місці колишнього заводу зведуть ЖК з підземним паркінгом

На місці колишнього ВАТ “Львівський експериментальний завод” хочуть збудувати житловий квартал та відкритий спортивний майданчик.

Про це повідомляє “Твоє Місто”.

На території комплексу облаштують підземний паркінг. А існуючий адмінбудинок хочуть реконструювати під апарт-готель з вбудованим дитячим садком.

Згідно з Історико-архітектурним опорним планом Львова поверховість забудови не має перевищувати 6 – 7 поверхів. Велика площа підземного простору під усім простором дасть змогу забезпечити необхідну кількість паркомісць та укриттів.

Також біля ЖК планують розмістити спортивну зону із відкритими полями, якою можуть користуватися мешканці району.

Водночас завдяки зведенню ЖК покращаться пішохідно-транспортні комунікації в кварталі. Наразі територія має проблеми із транспортним сполученням.

“Львівський експериментальний механічний завод”, на місці якого зведуть комплекс, не працює вже декілька років. Підприємство заснували 1944 року як ремонтно-механічний завод, який виконував капітальні і середні ремонти автомобілів, будівельних машин і механізмів тощо.

Фото: “Містопроєкт”