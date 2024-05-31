У Львові відкрили центр реабілітації для дітей UNBROKEN KIDS: фото

У Львова відкрили центр реабілітації для дітей UNBROKEN KIDS. Його облаштували в дитячій лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання.

Про це повідомили у Львівській міськраді.

У відділенні надаватимуть комплексну медичну допомогу: від діагностики й хірургічних втручань до протезування й повної реабілітації.

Тут є все необхідне для повноцінного відновлення дітей: басейн, інноваційна система для відновлення навичок ходьби для пацієнтів із найважчими ураженнями Walkbot, зали ерготерапії та фізичної терапії, VR-технології доповненої реальності для занять у формі гри, два просторих зали для реабілітації, кабінет психолога та яскраві мотивуючі малюнки на стінах.

Серед пацієнтів відділення – постраждалі під час війни із мінно-вибуховими травмами, осколковими та вогнепальними пораненнями, опіками, діти із політравмами, після інсультів, із наслідками ДТП, порушеннями роботи мозку, при захворюваннях хребта і суглобів, порушеннями постави та сколіозами.

Загалом реабілітаційне відділення розраховане на 20 ліжок. Одночасно тут зможуть бути на реабілітації 42 пацієнти, з урахуванням навантаження на фахівців.

Пацієнти проходитимуть тут реабілітацію безкоштовно за скеруванням від сімейного чи лікуючого лікаря.

Відновити й адаптувати відділення допомогли близько 90 благодійників: організації, школи, соціально відповідальний бізнес, фонди і небайдужі люди.

Фото: Львівська міська рада; Андрій Садовий