Подільський міст з’єднають з Троєщиною вже восени — Кличко

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід планують з’єднати з Троєщиною до осені 2024 року.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — найбільший з об’єктів транспортної інфраструктури України. Загальна протяжність — понад 10 км.

“Рух мостом відкритий для автобусного маршруту, який сполучає лівий та правий береги столиці, та для спецтранспорту. Такі обмеження запровадила Рада оборони Києва”, — написав Віталій Кличко.

Наступним етапом за його словами буде — забезпечення проїзду на вул. Оноре де Бальзака і рух мостом для всього автотранспорту. Ці роботи планують завершити до осені.

“Ну а далі – будівництво метро на Троєщину. Частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі конструкції мосту. Також прокладаємо тунель на лівому березі, де метро “піде” під землю”, — зазначив Віталій Кличко.

Фото: з відкритих джерел