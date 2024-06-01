Подільський міст з’єднають з Троєщиною вже восени — Кличко

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Наталія Габрух
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Подільсько-Воскресенський мостовий перехід планують з’єднати з Троєщиною до осені 2024 року.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — найбільший з об’єктів транспортної інфраструктури України. Загальна протяжність — понад 10 км.

“Рух мостом відкритий для автобусного маршруту, який сполучає лівий та правий береги столиці, та для спецтранспорту. Такі обмеження запровадила Рада оборони Києва”, — написав Віталій Кличко.

Наступним етапом за його словами буде — забезпечення проїзду на вул. Оноре де Бальзака і рух мостом для всього автотранспорту. Ці роботи планують завершити до осені.

“Ну а далі – будівництво метро на Троєщину. Частина його станцій вже існують. Вони знаходяться на нижньому ярусі конструкції мосту. Також прокладаємо тунель на лівому березі, де метро “піде” під землю”, — зазначив Віталій Кличко.

Фото: з відкритих джерел

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Опубліковано: 01 червня 2024
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