У парках та скверах Києва почали встановлювати мішки для поливу дерев: як це працює

У парках та скверах Києва встановлюють мішки для поливу молодих дерев.

Про це повідомив директор департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

Він пояснює, що така технологія активно використовується в Європі вже досить давно. Біля молодих дерев, які особливо потребують вчасного поливу, прикріплюються спеціальні мішки, наповнені водою.

“Зроблені ці торби з матеріалу, який дуже повільно віддає вологу, а отже коріння дерев отримують повільне, але регулярне зволоження”, — зазначає Олександр Возний.

Минулого року такі мішки вже встановлювали у рамках пілотного проєкту і результати перевершили всі очікування.

“Дерева з цими торбинками демонструють кращий ріст, у них яскравіше листя та загалом вони мають більш здоровий вигляд”, — пише Олександр Возний.

За його словами, це рішення заощаджує до 65% води порівняно зі звичайним поливом. Завдяки спеціальному матеріалу, вода в торбинках не перегрівається та забезпечує деревам оптимальну температуру поливу.

Фото: Олександр Возний