У Києві збільшили інтервали руху поїздів метро: нові графіки
В Києві з понеділка, 3 червня, збільшили інтервали руху поїздів метрополітену.
Про це повідомляє КМДА.
Тепер інтервали між поїздами становлять:
- у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;
- у міжпікові — 6:00–6:30 хвилин;
- у вихідні дні інтервали залишаються без змін — 6-7 хвилин.
“Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами”, — пояснили у КМДА.
Раніше у Київському метрополітені повідомили, що вимушені змінити графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через нестачу робітників у зв'язку з мобілізацією.
Фото: КП "Київський метрополітен"
Опубліковано: 03 червня 2024