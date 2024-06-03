У Києві збільшили інтервали руху поїздів метро: нові графіки

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Наталія Габрух
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В Києві з понеділка, 3 червня, збільшили інтервали руху поїздів метрополітену.

Про це повідомляє КМДА.

Тепер інтервали між поїздами становлять:

  • у пікові години орієнтовно 3-4 хвилини;
  • у міжпікові — 6:00–6:30 хвилин;
  • у вихідні дні інтервали залишаються без змін — 6-7 хвилин.

“Графіки руху поїздів метрополітену складаються з урахуванням розміру пасажиропотоку та укомплектованості штату працівників підприємства, зокрема машиністами”, — пояснили у КМДА.

Раніше у Київському метрополітені повідомили, що вимушені змінити графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через нестачу робітників у зв'язку з мобілізацією.

Фото: КП "Київський метрополітен"

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Опубліковано: 03 червня 2024
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