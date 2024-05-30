Київське метро збільшує інтервал руху між поїздами через дефіцит робітників

158
Валерія Гуржий
share share

Київський метрополітен змінить графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через нестачу робітників.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Найближчим часом інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Дефіцит робітників на підприємстві сягає – машиністів електропоїздів 83 людини, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Зазначається, що причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

Раніше ми писали, що у Києві позапланово перевірять технічний стан тунелів метро усіх трьох гілок за понад 13 млн гривень.

Фото: Олексій Самсонов / КМДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 30 травня 2024
share share
На Львівщині реабілітаційний центр Unbroken розширять: візуалізації На Львівщині реабілітаційний центр Unbroken розширять: візуалізації Дивіться, як виглядатиме центр реабілітації на Київщині, який візуалізували діти Дивіться, як виглядатиме центр реабілітації на Київщині, який візуалізували діти На місці знесеного “храму-МАФу” біля Десятинної церкви проведуть археологічні дослідження На місці знесеного “храму-МАФу” біля Десятинної церкви проведуть археологічні дослідження Ploom X Advanced: новий гаджет для нагрівання тютюну Ploom X Advanced: новий гаджет для нагрівання тютюну
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.