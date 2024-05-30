Київське метро збільшує інтервал руху між поїздами через дефіцит робітників

Київський метрополітен змінить графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через нестачу робітників.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Найближчим часом інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години.

Дефіцит робітників на підприємстві сягає – машиністів електропоїздів 83 людини, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Зазначається, що причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

Раніше ми писали, що у Києві позапланово перевірять технічний стан тунелів метро усіх трьох гілок за понад 13 млн гривень.