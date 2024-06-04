У Києві скасували тендер на закупівлю тролейбусів за кошти ЄС

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Ірина Маймур
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Тендер на закупівлю 70 тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) скасували.

Про це повідомляють в ГО “Пасажири Києва”.

Вони зазначають, що “Київпастранс” проведе додатковий тендер.

“Сподіваємося, тут технічні умови додаткового тендеру будуть виписані більш якісно і без дискримінації українських виробників. Вони можуть запропонувати гарний рухомий склад, ще й дешевше. Ну і це гроші, які залишаються в економіці країни”, — пишуть активісти.

Водночас закупівля такої кількості тролейбусів не компенсує втрати рухомого складу міста за останні сім років, яка складає майже 200 транспортних засобів, вважають “Пасажири Києва”.

Нагадаємо, що тендер на придбання тролейбусів за кредитний кошт ЄІБ вперше оголосили 2022 року. Однак аукціон не відбувся.

Минулого року Київпастранс знову оголосив тендер на придбання тролейбусів за кредитний кошт ЄІБ. До нього додали вимогу постачати лише двосекційні тролейбуси. Таким чином українські виробники не були допущені до тендера. Натомість учасники аукціону запропонували лише 1 та 3 двосекційних тролейбуси. Але така мінімальна кількість транспорту не принесе великої користі місту.

“Пасажири Києва” вважають, що необхідно провести новий тендер із розбиттям на лотів для одиночних і двосекційних тролейбусів, а також збільшити кількість машин.

“Закупівля 73-74 тролейбусів призведе до подальшої деградації та скорочення руху, як це відбулось за останні 10 років через недостатню кількість машин”, — зауважують “Пасажири Києва”.

Для відновлення повноцінної роботи мережі з урахуванням рекомендацій світового банку, місто повинне мати понад 600 тролейбусів в русі, пояснюють активісти.

Фото: SkodaGroup

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Опубліковано: 04 червня 2024
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