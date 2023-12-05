Для Києва планують закупити близько 70 нових тролейбусів: деталі

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Ірина Маймур
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Для Києва планують закупити орієнтовно 70 нових тролейбусів. Придбання нового громадського транспорту профінансує Європейський інвестиційний банк.

Про це активістам ГО «Пасажири Києва повідомили в «Київпастрансі».

Зазначається, що в тендері на закупівлю тролейбусів у межах кредитного договору з ЄІБ на 50 млн євро взяли участь дві компанії. Це чеська ŠKODA ELECTRIC та турецька Bozankaya.

Škoda пропонує за 49 900 070 євро поставити 70 тролейбусів 11,9 м завдовжки та три 18,5 м завдовжки. Bozankaya — за 49 750 000 євро 71 тролейбус 11,9 м завдовжки та три 18,5 м завдовжки.

Наразі «Київпастранс» готує звіт для ЄІБ, щоби банк обрав фірму, яка стане постачальником нового громадського транспорту.

Отримати тролейбуси столиця може через 20 місяців після підписання угоди.

Активісти зазначили, що раніше в КМДА обіцяли придбати коштом ЄІБ понад 100 тролейбусів.

«Схоже, що по факту буде придбано в півтора-два рази менше», — зауважили вони.

«Пасажири Києва» впевнені, що ця закупівля не вирішить проблему нестачі тролейбусного рухомого складу в Києві, зокрема й через те, що зазначена кількість тролейбусів дуже мала, порівняно із потребою.

Раніше ми писали, що в Києві модернізують 220 вагонів метро і придбають ще 95 сучасних.

Фото: Sustainable Bus

Чи достатньо, на вашу думку, тролейбусів у Києві?
Опубліковано: 05 грудня 2023
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