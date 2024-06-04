На ВДНГ з’явилися безкоштовні мінібібліотеки: що там можна почитати

ВДНГ оголосив літній сезон читацьким. На локації проводитимуть книжкові події, на центральній алеї встановлять афіші з рекомендованою літературою, а на території Експоцентру облаштують мінібібліотеки.

На центральній алеї ВДНГ розмістять тематичні афіші локацій Експоцентру з рекомендованою літературою від команд локацій та відомих українців. Тут вже є книжкові поради від фронтвумен гурту “Крихітка” Саші Кольцової, співачки Jamala, головної редакторки видавництва ArtBooks Марії Курочкіної, авторки блогу про столицю thekyivlover Луїзи Алябʼєвої, дитячого письменника Сашка Дерманського, головного редактора Музею науки Юрія Марченка та інших.

Книги підібрали з урахуванням тематики локації: тут є і дитяча література, і рекомендації для тих, хто цікавиться історією Києва, спортом, рослинами, мистецтвом, автомобілями. Загалом зібрали список з понад 50 книжок на різноманітні теми.

На території Експоцентру облаштують мінібібліотеки. Зокрема, в Саду Гамаків уже чекає мінібібліотека, у якій можна знайти “Марсіани на Хрещатику” Віри Агеєвої, а в Kitchen&Garden – “Спитайте Мієчку” Євгенії Кузнєцової або “Тільки нікому про це не кажи” Ірени Карпи.

В Оранжереї зібрали літературу про рослини, внутрішню гармонію, а також — цілу мінібібліотеку книжок про Крим. Це — ініціатива "Книжкової країни" та співачки Jamala.

Розробленням програми проєкту займається кураторка Читацького сезону на ВДНГ – українська поетеса Тетяна Власова.

Програма охоплюватиме різноманітні книжкові події: презентації книг, поетичні квартирники, виставки, зустрічі з письменниками та гравцями книжкової індустрії, бесіди, дискусії, флешмоби тощо.

Фото: ВДНГ; Оранжерея ВДНГ