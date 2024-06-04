У Львові на архітектурний конкурс для відновлення музею Шухевича надійшло сім проєктів

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Наталія Габрух
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У Львові завершилась подача проєктів на архітектурний конкурс щодо відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича. На початку року його знищив ворожий дрон.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Свої пропозиції щодо відновлення музею подали 7 учасників.

Переможця визначить кваліфіковане журі у складі архітекторів, науковців, музейників, представників міської та обласної ради. Також голос матиме дорадча рада за участі доньки Романа Шухевича.

Результати конкурсу буде оголошено до кінця червня.

Фото: Андрій Садовий

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Опубліковано: 04 червня 2024
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